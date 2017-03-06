培根三明治 所引發的警民衝突

抗議Kevin Crehan死在獄中所引發的示威事件，與警方對峙的畫面。(youtube)

布里斯托當地的抗議現場

英國脫歐公投後，境內對少數民族尤其是穆斯林的仇視行為驟然升高，英國布里斯托當地一位右翼白人男子挑釁將一塊培根三明治丟到當地清真寺門口，遭警方逮捕後，卻因不明原因死在獄中，消息傳出，怒火在當地社區延燒，英國當地時間三月四日，示威抗議群眾在布里斯托皇家法院前與警方發生激烈肢體衝突。

35歲的Kevin Crehan反對英國政府的難民政策，所以從2016年初起就在布里斯托當地清真寺門口舉標語抗議。為了汙辱穆斯林，Kevin Crehan甚至把豬肉培根三明治丟到清真寺門口，隨後Kevin Crehan被警方帶走，不過培根三明治躺在清真寺大門的照片傳開後，網路上群情激憤，檢方也以歧視罪與擾亂公共秩序罪起訴他，最後被判處一年徒刑。

隨著Crehan羈押入獄事情本該告一段落，沒想到2016年聖誕節後他卻因不明原因死在布里斯托監獄內，而獄方對死亡原因含糊其辭，只稱將進行調查。不過網路力量卻將這起事件越炒越熱，有人在社交媒體上留言：「販毒罰50英鎊，丟三明治入獄一年，司法有病吧！」、「強姦犯只需要入獄兩年，丟三明治要一年，司法已死！」等等。

對於英國司法重判Kevin Crehan的憤怒情緒迅速在網路上延燒，並要求有關當局徹查Kevin Crehan死亡原因，但是事發近三個月，調查仍然缺乏進度與結果，所以在三月四日一些反難民、反穆斯林右翼團體聚集在布里斯托皇家法院示威抗抗議，同時意識形態相左的團體也一起湊熱鬧，皆與警方發生激烈肢體衝突。

一塊培根三明治、一條人命，折射出英國社會難民、種族、宗教的嚴重撕裂。

(中時電子報)