韓獨檢組：朴槿惠和崔順實合謀收受賄賂

我要評比

調查南韓總統朴槿惠的閨蜜親信崔順實壟斷國政醜聞案獨立檢察組，今天公布調查結果指出，認定朴槿惠與親信門核心涉案人崔順實，合謀從三星集團收受賄賂430億韓元。

南韓聯合新聞通訊社指出，獨檢組表示，2015年朴槿惠大力支持三星物產與第一毛織合併，因此三星向崔順實及其掌控的Mir財團和K體育財團提供巨額資金。

獨檢組還表示，崔順實曾多次為朴槿惠安排「注射阿姨」（對上門注射針劑女性的通俗稱法）等不法醫療，以及由美容醫師金榮宰等展開「秘密診療」，迫使為總統進行健康管理任務的青瓦台醫療系統處於「崩潰」狀態。

獨檢組還查出，崔順實一族擁有2700億韓元（約新台幣73.41億元）的財產，但由於時間倉促及受外來阻力影響，無法徹查她假借他人名義所持有的財產，以及她從父親崔太敏繼承財產過程中是否涉嫌「不當蓄財」等。

獨檢組表示，朴槿惠和崔順實共謀動員國民年金基金，協助李在鎔完成三星物產與第一毛織合併，並以此為由，向三星拿取賄賂。1060306

(中央社)