許志堅遭判刑 新北：停止開發審查

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前新北市副市長許志堅被法院判刑，新北市政府發言人新聞局長張其強表示，廉潔是每一個公務人員最重要、也是最基本的條件。市府停止開發審查。

市府今天下午回應說，司法單位開始調查後，新北市府立即針對前副市長許志堅曾經經手過的所有都市更新案件，全面清查，並立即停止涉案兩家建設公司的後續開發審查。

新北市府表示，由於本案仍在司法訴訟中，在判決定讞前，新北市府將繼續停止相關的後續開發程序。1060306

(中央社)