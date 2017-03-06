中國銀行業規模全球最大 首次超越歐洲
中國大陸銀行業摘下「全球最大規模銀行業」的桂冠。根據英國媒體報導，2016年底，大陸銀行業資產達到33兆美元，首次超越歐洲，這還不包括規避監管的「影子銀行」規模。
英國金融時報中文網報導，排名第二的歐洲銀行業規模31兆美元，美國排第三為16兆美元，日本第四7兆美元。不過，大陸銀行體系的資產規模是年經濟產出規模的3.1倍，而歐元區及其銀行的資產規模卻只有2.8倍。
報導分析，中國金融市場和已開發國家的主要區別在於，地方政府大量依賴銀行貸款為基礎設施融資，銀行資產中隱藏了很多主權信用。而在大多數其他市場，政府只是直接從資本市場借款。
2016年，大陸除了債券違約暴增，不良貸款率上升、銀行淨利率下降、利差顯著減少，越來越依賴中間業務等，也是中國銀行業面臨的難題和趨勢。而將不良資產證券化、債轉股等都是為了解決問題做出的嘗試。
另一方面，中國的影子銀行自2010年以來爆發式成長。表面上是表外資產，但實際上這些信貸大多與商業銀行密切相關。中國人民銀行（大陸央行）公布，截至2016年底，表外理財的規模就達到人民幣26兆元。
報導說，大陸銀行業對全球金融影響力提高的同時，銀行過去持有的債券背後大多是大陸國企的影子，不良貸款也是，加上資產結構中的影子銀行等，都為大陸銀行業風險控管蒙上陰影。1060306
(中央社)
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