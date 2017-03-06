總統盼行政立法多討論 讓執政節奏一致

總統府發言人林鶴明今天說，總統與黨內不分區立委餐敘，總統提到，執政團隊本來就會有各種不同的意見，透過多一點討論，尤其是行政立法之間的討論，可以讓執政節奏更一致。

總統蔡英文今天與黨內不分區立委餐敘，府方指出，不分區立委全數到齊。

林鶴明說，蔡總統本來就會不定時的、分批分次和執政黨委員交換意見，今天的聚會主要是總統利用午餐時間，邀請黨籍不分區立委，就他們上任1週年來，參與不分區立委工作的心得與看法，進行了解，也聽取委員們就各自不同的社會連結與專業領域之間，對立法工作的期待與意見，並交換相關看法。

媒體追問餐敘細節，林鶴明說，今天的餐敘，蔡總統主要是聽取委員們的意見為主，各種議題都有，並沒有針對個別的議題做細部討論，其中，總統也勉勵大家，每個人的專業都不同，看法也不見得會一致，但很多事情經過更多的討論，尤其讓行政機關與立法機關做更多討論，讓執政的節奏可以比較一致。

媒體追問，與會立委們談了什麼？林鶴明說，委員們會中的討論，無法一一轉述，但總統還是強調，執政團隊本來就會有各種不同的意見，透過多一點討論，不管在行政立法之間，經過這樣的討論，可以讓整個執政的節奏更一致。

至於會中是否有討論到一例一休的議題？林鶴明指出，今天各方面討論都有，府方不針對特定議題說明。1060306

(中央社)