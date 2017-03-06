辯論或政見會 藍黨魁參選人各有看法
中國國民黨主席選舉競爭激烈，多數陣營都希望舉辦辯論會，讓黨員、社會大眾清楚參選人理念，不過，也有參選人陣營認為辯論交鋒，可能激化黨內立場。
中國國民黨為完備黨主席選舉選務，下午召開第2場「擬參選同志座談會」，討論電視辯論會、政見發表會與黨員連署書認定方式等議題。
前國民黨副主席詹啟賢競選總幹事林政緯會前受訪表示，希望舉辦辯論會，讓所有議題忠實、完整呈現，因為政見發表會恐淪為各說各話，無法聚焦。
至於希望舉辦幾場？林政緯說，應該現在開始規劃辦理，不用等到登記之後，至少要2場。
國民黨主席洪秀柱競選總幹事吳育仁說，政見發表會有政見發表會的好處，辯論交鋒，可能激化黨內立場，對選後團結有無幫助，值得思考；若用政見發表會闡述理念，是好的方式。
媒體追問洪秀柱是否不希望辯論，吳育仁表示，聽大家的想法，辯論是呈現想法的方式，並非反對辯論而是有此憂慮。
前副總統吳敦義陣營代表、國民黨中常委江碩平說，看其他候選人狀況再決定，辯論會或政見發表會都可以。
台北農產運銷公司總經理韓國瑜說，強烈希望一定要辦辯論，若黨中央不願公開辦，希望候選人自發性串連。
前國民黨籍立委潘維剛競選總幹事高揚昇說，潘維剛希望有辯論機會，透過辯論能讓黨員、社會大眾更清楚看到所有候選人理念。1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。