辯論或政見會 藍黨魁參選人各有看法

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中國國民黨主席選舉競爭激烈，多數陣營都希望舉辦辯論會，讓黨員、社會大眾清楚參選人理念，不過，也有參選人陣營認為辯論交鋒，可能激化黨內立場。

中國國民黨為完備黨主席選舉選務，下午召開第2場「擬參選同志座談會」，討論電視辯論會、政見發表會與黨員連署書認定方式等議題。

前國民黨副主席詹啟賢競選總幹事林政緯會前受訪表示，希望舉辦辯論會，讓所有議題忠實、完整呈現，因為政見發表會恐淪為各說各話，無法聚焦。

至於希望舉辦幾場？林政緯說，應該現在開始規劃辦理，不用等到登記之後，至少要2場。

國民黨主席洪秀柱競選總幹事吳育仁說，政見發表會有政見發表會的好處，辯論交鋒，可能激化黨內立場，對選後團結有無幫助，值得思考；若用政見發表會闡述理念，是好的方式。

媒體追問洪秀柱是否不希望辯論，吳育仁表示，聽大家的想法，辯論是呈現想法的方式，並非反對辯論而是有此憂慮。

前副總統吳敦義陣營代表、國民黨中常委江碩平說，看其他候選人狀況再決定，辯論會或政見發表會都可以。

台北農產運銷公司總經理韓國瑜說，強烈希望一定要辦辯論，若黨中央不願公開辦，希望候選人自發性串連。

前國民黨籍立委潘維剛競選總幹事高揚昇說，潘維剛希望有辯論機會，透過辯論能讓黨員、社會大眾更清楚看到所有候選人理念。1060306

(中央社)