莫允雯拍戲撞阿飄 黃河遞佛珠解圍

演員莫允雯、黃河主演靈異劇「夢裡的一千道牆」今天宣布殺青。先前拍攝某場深山戲，莫允雯臉色慘白冒汗，黃河見狀脫下貼身佛珠給對方，大展MAN味替她驅散「阿飄」。

「夢裡的一千道牆」，由總監製王小棣執導金鐘視帝黃河及莫允雯演出，今天宣布正式殺青，將於4月14日起播出，首播時間諧音「死一死」更添靈異氛圍。

莫允雯戲中飾演「曉青」一角，面對家庭不順及工作屢被上司轟炸責難，感情又與黃河所飾的「沈(啟)光」糾葛，不斷襲來的沉重壓力，角色性格非常壓抑，她自嘲是「可憐青」，必須一肩扛起各種責任，壓抑自己才能持續往前進。

雖自嘲可憐，莫允雯也表示，「這是我拍過最硬，同時也是最有愛的劇組」，近3個月拍戲期間，她不時發燒，並自備「百寶箱」不離身，一不舒服就從裡面挖出感冒藥、頭痛藥、B群、維他命C、胃藥、喉糖等，劇組人員甚至貼心幫她刮痧按摩，舒緩感冒久未痊癒的不適。

莫允雯除獲得劇組人員滿滿的愛，某次在深山拍攝，黃河見她臉色慘白、全身冒冷汗，直覺她體質較敏感，可能撞到「阿飄」，隨即取下自己的貼身佛珠，放到對方口袋，貼心舉動為莫允雯解圍。莫允雯也抱著寧可信其有不可信其無的態度坦言，拍攝期間最常去行天宮，只要到荒郊拍戲，結束一定去廟裏收驚。

首次參與王小棣執導戲劇，黃河表示，導演總花時間把演員「演」的感覺磨掉，讓演戲回歸最原始、不經設計的狀態，對演員而言是幸福的事；莫允雯笑說，每當卡關，導演便給她一個擁抱，助她更進入角色情緒。1060306

(中央社)