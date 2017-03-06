大馬首相：不預期北韓會道歉
馬來西亞首相納吉今天說，在北韓駐馬國大使面臨限期離境之際，他不預期平壤會因對金正男遭刺殺案的調查所作評論而道歉。
法新社報導，納吉（Najib Razak）回答記者有關他是否將向平壤要求道歉一事時說：「我們目前並未獲得任何說法，我不預期會有。」
納吉於國會開議儀式後在吉隆坡告訴記者：「原則上，他們應該道歉。（因此）我們宣布他為不受歡迎人物。」
北韓駐大馬大使姜哲（Kang Chol，譯音）曾質疑馬來西亞對北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男死因的調查。
路透社報導，納吉將姜哲的做法定為「外交失禮」，並因為對方未道歉而動怒。馬國政府4日要求姜哲48小時內離境。
納吉在國會指出：「這表示我們對於我們的榮譽問題態度非常堅定，任何人都不能因為自己高興就詆毀或打亂我們。」
大馬已召回駐平壤大使展開磋商工作。在被詢及馬國政府是否將重新檢討與北韓外交關係時，納吉未置可否。
「我們還要看。我們會一步一步來。」（譯者：中央社周慧盈）1060306
(中央社)
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