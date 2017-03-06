梁女釋放 王浩宇盼台灣人學到什麼
陳姓外拍女模遭殺害案，士檢今天提訊其友人梁女後，向法院撤銷羈押，並予以釋放。桃園市議員王浩宇說，「如果梁女真的無罪，希望台灣人能學到些什麼。」
陳姓外拍女模遭殺害案，士林地檢署今天指出，梁姓女子被控部分，近日查證後，認為程男指述有瑕疵，已不符當初羈押要件，今天提訊後，向法院撤銷羈押，並予以釋放。士檢今天指出，尚未排除梁姓女子涉案。
對此，王浩宇在臉書上指出，結果網友未審先判罵了好幾天，警方、同學、朋友都出來說她多壞、多心機，臉書遭到洗版辱罵，結果梁女證實根本不在現場，命案現場拍到的女子不是她，連注音文訊息都是程宇打的。
他表示，如果梁女真的無罪，希望台灣人能學到些什麼。1060306
(中央社)
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