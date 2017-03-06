涉毒殺金正男越女律師：案情漏洞百出
遭控毒殺北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男的越南女子段氏香，她的律師今天表示，本案存在許多嚴重漏洞。
美聯社報導，在越南官方線上新聞媒體Zing昨天刊出的訪問中，段氏香的馬來西亞籍辯護律師尚穆根（Selvam Shanmugam）主張，該名北韓男子原本就有健康問題，應可作為重新驗屍的理由。
金正男2月13日在吉隆坡機場遭到毒殺，目前段氏香與另1名印尼籍女子雙雙遭謀殺罪名起訴，馬來西亞當局表示，這場攻擊中使用的是VX神經毒劑。
北韓未承認該名男子是否為金正男，但證實他是外交護照上所稱的「金處」（Kim Chol，音譯）。
尚穆根發表這項言論前，前北韓駐聯合國大使稱金處生前有心臟病、糖尿病與高血壓。
尚穆安指出，如果當時有使用VX神經毒劑，為何那兩名女性與機場其他人都未受到傷害。
「到底是VX神經毒劑還是金處本身的疾病？」他認為死因有多種可能。
尚穆根表示，他今天下午將在監獄與段氏香首度會面。（譯者：中央社許湘欣）1060306
(中央社)
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