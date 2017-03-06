永采烘焙坊 百萬元罰單7日將開出

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台中永采烘焙坊與實習生的勞資糾紛案，台中市勞工局重罰業者新台幣100萬元，將在今天完成行政程序，預計明天開出罰單。

台中市勞工局指出，永采烘焙坊因違反勞基法規定且無改善之意，台中市政府勞工局重罰100萬元；有關資方應給付而未給付的工資差額及加班費等爭議，經雙方同意今天召開第二次調解會議，業者卻無故撤回調解，導致調解不成立。

台中市勞工局表示，針對業者應給付而未給付的工資差額及加班費等爭議，經雙方同意依勞資爭議處理法召開調解會安排調解機制，但因今天業者未出席並撤回調解，導致調解不成立。

勞工局指出，對此勞工局予以譴責，對於勞方主張及訴求仍將詳實記載於調解紀錄中並函送業者，希望業者儘速釋出善意回應，解決爭議。

勞工局將處分的100萬元罰鍰，依行政程序法規定給予業者意見陳述的機會，期限今天截止，行政程序完備後，預計明天開出罰單並送達業者。

勞工局也指出，由於爭議調解成立與否仍需視雙方有無共識而定，勞方可再提出調解申請，勞工局將儘速再安排調解。但為有效維護勞工權益，勞工局也提供法律諮詢服務、法律扶助基金會訴訟扶助等資訊，希望協助勞工維護應有的權益。1060306

(中央社)