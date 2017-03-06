認養毛小孩 高齡服務中心老人超捧場
屏東縣政府為落實流浪犬零撲殺政策，積極舉辦認養毛小孩活動，今天首度前往高齡服務中心屏東市永大公園的樂林居，老人們開心得逗弄毛小孩，結果，有5名老人登記認養。
屏東縣因撲殺流浪犬的數目過高，一直被動保團體抨擊，縣政府為落實今年實施的零撲殺政策，每個假日都會在公園等場所固定舉辦毛小孩認養活動，今天前進老人聚會的高齡服務中心樂林居，擴大認養服務；而毛小孩確能博得老人歡心，有5名老人登記認養。
家畜疾病防治所長李永文指出，並非所有犬種都適合年長者飼養，大犬種易有暴衝行為，不適合長輩飼養，因此特別選出一些適合年長者飼養的小型犬隻，帶到日照中心陪伴長者，取悅長輩，並開放認養。
屏東縣政府呼籲民眾，依「動物保護法」規定除需為家中寵物辦理寵物登記，以免寵物走失，更不可輕易的將家中寵物遺棄，不想養的可送交動物收容處所，違法棄養將裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。1060306
(中央社)
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