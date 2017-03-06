百年老店舊振南 學界合作培育人才
百年糕餅老店「舊振南」與和春技術學院及高英工商今天簽約策略聯盟，進行產學合作，攜手打造人才培育環境。
策略聯盟簽約由「舊振南」董事長李雄慶和和春技術學院執行長羅世雄等人代表，受培訓來自馬來西亞及越南的學生也出席，並於烘焙廚藝空間展現廚藝。
李雄慶表示，舊振南漢餅文化館中的烘焙廚藝空間「JZN Cooking Lab」將於3月中旬開幕，秉持著回饋在地與培育人才的精神，因此與大寮區在地院校和春技術學院與高英工商的餐飲管理系，合作進行產學合作，培訓來自馬來西亞及越南的學生成為烘焙教室的種子教師。
政府發展新南向政策，羅世雄說，南向政策是政府新階段的經濟發展，為配合這個經濟發展新模式，台灣亟需熟悉東南亞當地政經文化及相關法令的僑生技職人才，滿足產業界的用人需求。
為共同培育產業開發新南向所需的人才，高英工商推薦2名新住民第二代學生，和春技術學院引薦校內4位馬來西亞和4位越南學生，共同進入舊振南烘焙工場學習製作漢餅相關技能和技術，未來返回僑居地可以持續協助推廣漢餅文化。
舊振南餅店創立於1890年（清光緒16年），已有127年歷史，是老字號的漢餅店。1060306
(中央社)
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