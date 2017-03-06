推年金改革 考試院7日辦公聽會

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考試院8日審查年金改革法案「公務人員退休撫卹法草案」，為聽取各界意見，明天先舉辦「公務人員年金改革案公聽會」，邀專家學者、公教團體與談，由考試院副院長李逸洋主持。

配合國家年金改革的推動，銓敘部提出公務人員退休撫卹法草案函陳考試院審議；草案內容包括提高退撫基金提撥費率法定上限至18%、調整優惠存款等。

李逸洋3月1日上任，原定當天下午主持全院審查會議，審查公務人員退休撫卹法草案，但因為要先聽取業務報告，延後至8日審查。

為聽取各界意見，考試院排定明天召開公聽會，19位考試委員都受邀出席，另邀請前金融監督管理委員會主委王儷玲、東吳大學教授林三欽、中正大學教授黃俊杰、中央大學教授單驥、中央研究院研究員羅紀（王京）、淡江大學副教授郝充仁、東吳大學副教授胡博硯等專家學者與談。

明天受邀的公教團體包括中華民國全國公教人員協會、中華民國公教軍警暨退休人員聯合總會、中華民國各級公教退休人員總會、公職退休人員聯誼暨關懷服務協會、公務革新力量聯盟。1060306

(中央社)