PSA娶Opel-Vauxhall 聘金430億元

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法國寶獅雪鐵龍集團（PSA）今天宣布以13億歐元（13.8億美元，約新台幣430億元），收購通用汽車旗下歐洲分支。

通用汽車（General Motors）歐洲分支，包括歐寶（Opel）和沃豪（Vauxhal）等品牌。

法新社報導，此舉讓PSA重返歐洲第2大汽車製造商的地位，僅次於德國福斯汽車（Volkswagen），擠下法國對手雷諾汽車（Renault）。

PSA在聲明中表示，他們也和法國巴黎銀行（BNP Paribas）聯手，以9億歐元買下通用歐洲的金融業務，總交易金額累計達22億歐元。

這宗併購案涵蓋6座組裝廠和5座零件製造廠，以及約4萬名員工。

PSA旗下有寶獅（Peugeot）和雪鐵龍（Citroen）品牌，PSA上月中旬透露收購計畫，引發德國和英國方面憂心新買主可能會裁汰非法國的職務。

PSA執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）表示，公司「承諾繼續發展這家偉大的公司，加速公司的整頓」。

美聯社報導，針對裁員疑慮，塔瓦瑞斯允諾維持現有通用對員工的承諾。PSA 3年前才接受中國大陸投資人和法國政府金援紓困，這起收購案代表PSA整頓有成。1060306

(中央社)