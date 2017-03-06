陳時中訪台東 每年挹注7億元改善醫療
衛生福利部長陳時中上任，首次訪視台東醫療和長照業務，台東縣長黃健庭、立委劉櫂豪反映台東醫療問題。陳時中表示，衛福部每年挹注新台幣7億元協助台東。
陳時中今天率領衛福部主管到台東，訪視醫院並且和相關人員座談，了解台東的醫療情況。下午則實地下鄉了解長照等社福業務執行情況。
座談時，劉櫂豪反映台東醫療困境，指出部分特定科別的專科醫師短缺、公費生留任意願低、醫療器材不足等問題，以及修正健保給付方式，亟需衛福部改善，期待新上任的部長能盡速研議解決之道，改善台東醫療問題。
劉櫂豪建議從制度面改善以增加公費醫生留任意願；還有添購更多精密醫療器材，如核磁共振儀，以加速患者診療。希望新部長能確實改善台東長久以來醫療資源缺乏的問題，並研議更能合理、公平分配資源的健保制度，以確保台東鄉親的健康。
陳時中表示，政府了解台東地區因地形狹長、幅員遼闊導致醫療及長照發展不易的困境，因此衛福部一年挹注相關計畫及經費約新台幣7億元以上，希望共同來解決台東醫療及社福照顧問題。1060306
(中央社)
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