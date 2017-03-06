保育山羌頭骨角 被當藝品賤價出售

台中市大里區一名男子設攤販售土產及手工藝，陳列商品赫見台灣野山羊、水鹿及山羌等保育類野生動物頭骨角，其中山羌頭角打算以1800元賣出，遭人檢舉後被依法查獲送辦。

保七總隊第五大隊今天表示，日前接獲民眾檢舉，51歲林姓男子在台中市大里區花市攤架公然陳列販售動物頭骨角，經派員前往查察，並經屏東科技大學物種鑑定確認，男子所販賣物品為保育類野生動物頭骨角，違反野生動物保育法。

警方調查，林男從事手工藝品及土產販售行業，在其攤位共查獲第三級保育類野生動物山羌頭角4支、第二級「珍貴稀有」的台灣野山羊頭角4支、台灣水鹿頭角2支及含有頭蓋骨的水鹿頭角1對。

林男供稱，遭查獲動物頭骨角均為多年前在南投仁愛鄉經營民宿時，向不知名男子購買，轉行後就拿出販售，其中山羌頭角打算以每支新台幣1800元出售，其餘則尚未想好售價；警詢後被依涉嫌違反野生動物保育法，移送台中地檢署偵辦。

保七總隊第五大隊提醒，保育類野生動物除不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用外，連同野生動物之屍體、骨、角、牙、皮、毛、卵或器官之全部、部分或其加工產製品，非經主管機關同意，亦不得買賣或在公共場所陳列、展示，違者將處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金，民眾不要觸法。1060306

(中央社)