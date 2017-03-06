傳促轉會轉型成諮詢性質 府：沒討論

總統府今天說，促轉會相關法案已經在立院審查中，「我們尊重國會的討論」，對於媒體報導有所謂「促轉會轉型成諮詢性質或與其他單位整併」，「目前都沒有這樣的討論」。

媒體報導，行政立法政策協調會報原訂今討論「促進轉型正義條例」草案，但因部分出席者行程問題臨時取消。據悉，總統蔡英文宣示在總統府下設「真相與和解委員會」，但內部對於促轉條例在立院通過的內涵沒把握，促轉會定位不明，將影響真解會未來與促轉會競合與功能重疊問題，因此府院黨有意調整促轉會功能與定位。

媒體報導，府院黨有意調整促轉會定位，成為諮詢性質或是與黨產會做銜接整合。

對此，總統府發言人林鶴明回應指出，促轉會相關法案已經在立院審查中，「我們尊重國會的討論」，對於媒體報導所謂「促轉會轉型成諮詢性質或與其他單位整併」，「目前都沒有這樣的討論」。1060306

(中央社)