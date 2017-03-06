女模命案 檢警戳破程男說謊釋放梁女

陳姓女模遭殺案，士林地檢署發言人陳錫柱今天指出，主嫌程男蓄意誤導檢警辦案，將監視器畫面中被害人陳姓女模指為梁姓女友，第3女指為被害人，檢警找到影像中的第3女確認身分，戳破程男說謊。

士林地檢署發言人陳錫柱指出，檢察官在今天下午2時10分，訊問完被告梁姓女子後，向法院聲請撤銷羈押禁見，同時將梁姓女子釋放。

檢方指出，主嫌程姓男子在警詢及檢方偵訊時，坦承自己殺害陳姓女模，也鉅細靡遺說明梁姓女子在場表現，並指控梁姓女子才是主謀，甚至在檢警蒐證的監視器晝面中，蓄意誤導指認第3名女子為被害人陳姓女模，並依陳姓女模的穿著特徵指認為梁姓女子當天的穿著。

檢警找到影像中的第3女確認身分，戳破程男說謊；陳錫柱指出，依查扣相關卷證並無所謂死亡筆記本的情事，本案尚未完全排除梁姓女子涉案，後續會積極指揮警方蒐證調查，以釐清本案整個被害命案過程。

梁姓女子到案否認犯案，監視器畫面影像不是自己，她有不在場證明，因為當天在家上網，母親可以為她作證，家門附近的監視器也可證明，另表示手機在2月中已遺失，檢警清查確實手機門號在2月中就已無通聯紀錄，也查扣她的電腦，由台中警方鑑定調查。

陳錫柱指出，是否追訴程男誣告罪，檢察官會依法偵辦，也會指揮警方對梁姓女子母親訊問並調閱住家附近監視器，還原梁姓女子當天行蹤，何時出門，因為梁姓女子後來確實與程姓男子一同到台中，檢警會持續就梁姓女子的手機調通聯及查基地台。

此外，檢方表示，程男一開始被捕就坦承犯案，且具體描述梁姓女子也參與共同殺人，但近日調查發現，案發現場並無梁姓女子DNA等跡證；當初考量程男、梁女為情侶，且供述不一，怕串證等理由聲押，但目前對梁姓女子有利的證據一一浮現，程男現仍收押禁見，兩人應無串證可能，因此釋放梁姓女子。1060306

(中央社)