TFBOYS王源返校 男粉絲爬窗看他

「陸版小虎隊」TFBOYS成員王源回重慶南開中學念書的照片今天被PO在微博上，照片中的王源受到了同學們「爬窗戶式的歡迎」，而且不少圍觀的人是男孩子，王源的魅力男女通殺。

王源去年考上重慶南開中學，全明星探微博今天PO出數張王源回學校念書的照片，王源在校園內引起一陣轟動，所到之處都有粉絲跟隨，教室的走廊更擠滿了人，不少人爬窗戶要看王源，這些人都是男生。

大陸網民紛紛留言表示，「男孩紙也喜歡源」、「女生爬不上去啦，氣哭」、「是我老公」。還有人說，「要是一個女生是他同桌，那不得幸福死」

有網民留言說，好好讀書是有必要的，只要你是重慶人，高中適齡，並在升高中的考試占盡鰲頭、脫穎而出，能夠考取南開中學本部，你就能夠看見王源。「不過，矜持啊同學們，別把我老公吃了」。1060306

(中央社)