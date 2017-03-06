梁女暫脫罪嫌 主嫌程男狡猾誤警辦案

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陳姓女模命案出現逆轉，死者閨密梁姓女子遭撤銷羈押、予以釋放。辦案人員透露，程姓嫌犯曾拿取梁女的手機傳送簡訊，刻意誤導警方辦案方向，相當狡猾。

士林地檢署今天指出，對於梁姓女子被控部分，近日查證後，認為行凶的程男供述梁女涉案部分有瑕疵，已不符當初羈押要件，今天提訊後向法院撤銷羈押，並予以釋放。但士檢也指出，尚未排除梁姓女子涉案。

警方透露，程男案發後，曾拿取梁女的手機傳送簡訊給他人，接受偵訊時言詞閃爍，刻意誤導警方辦案方向，確切案情仍待進一步釐清，無法對外說明；至於外界傳聞梁女有本「死亡筆記本」說法，警方則說，檢方調閱卷證後，查無筆記本一事。

另外，由於借提程男的警政單位為台中市警察局，是否前往八德路4段、中坡北路交叉口的案發現場模擬，仍與檢方討論中，尚未確定。1060306

(中央社)