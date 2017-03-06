婦聯會發函衛福部 表達捐款160億

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中華民國婦女聯合會今天表示，下午發函衛生福利部，表達將捐助新台幣160億元，以響應政府長期照護的政策，期盼專款專用，以嘉惠弱勢民眾。

內政部和不當黨產處理委員會著手調查婦聯會資產，婦聯會主委辜嚴倬雲日前強調，婦聯會是政府的附隨組織，不是政黨的附隨組織，婦聯會隨後也表示要捐出280億元做公益。

婦聯會下午發布新聞稿表示，2月17日已宣布將從資產中捐出280億元做為公益使用，其中160億元捐給政府負責長照業務的主管機關專款專用，因此，今天發函衛生福利部，表達捐贈160億元的意願。

婦聯會說，政府某些部會首長及部分人士汙衊婦聯會資產來源不當，並強扣「國民黨附隨組織」罪名的錯誤說法，婦聯會已於日前發布新聞稿嚴正駁斥澄清。

婦聯會表示，今天發函政府長照政策主管機關，主動捐贈160億元的行動，足以證明婦聯會絕非特定政黨附隨組織，而是服務社會、照顧弱勢的公益團體。1060306

(中央社)