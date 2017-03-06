政大勞促會號召抵制 網友批為難工讀生

政大學生勞動權益促進會今天發起抵制飲料店的活動，試圖癱瘓政大直營店，但引發網友批評，認為要保護勞工應該去總公司抗議，而非為難在場工讀生。

知名飲料店Comebuy日前被爆以第三方公司來規避加班費，引發社會關注。政大學生勞動權益促進會今天發起「老闆，我要一杯沒剝削的珍奶」抵制行動，號召大家到政大直營店，透過排隊，假裝購買的行動，表達對真雇傭，假保障的憤怒。

但此一活動卻引發網友負評，不少網友到政大勞促會網站留言批評，認為這樣的活動沒幫助，只是造成員工困擾，還有網友說工讀生都快被弄哭了，不少網友也質疑可以抵制不買，或是去總公司抗議，但去現場辦這樣的活動，只是在糟蹋工讀生。

政大勞促會事後在臉書發表聲明，絕對沒有要為難門市工讀生的意思，這家Comebuy政大直營店中有政大學生，不願看到他們被剝削的困境，且維護勞權有很多種方式，引發關注及討論也是極重要的一環。

政大勞促會指出，除了假裝購買的行為，同時也在店家前方，向學生、路人告知行動目的，邀請他們手拿標語，拍照上傳活動專頁，表達一同抵制血汗Comebuy商品的決心，希望產生串聯拒買的效應，展現消費者的憤怒，給Comebuy總店壓力，盡速返還積欠的加班費，恢復勞工各項權益。1060306

(中央社)