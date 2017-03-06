你知道我在說什麼？港浸大研發唇語密碼

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香港浸會大學的一個研究團隊研發出全球首創的唇語密碼，可用於電子交易等。

商業電台今天報導，浸大計算機科學系團隊用6年時間研發出唇語密碼，它結合識別唇部動作的生物特徵及可更改的密碼，提供雙重驗證，可用於流動通訊電子交易、自動櫃員機交易等。

據報導，它已取得美國方面的專利，但仍未推出市面，正積極尋求合作商。

報導表示，唇語密碼系統結合手機應用程式，使用者只要面對相機，以唇部動作重覆自選密碼10次，就可設立密碼或更改密碼，無需發聲。

報導引述浸大計算機科學系教授張曉明說，唇語密碼較指紋和面部識別更安全，因為每人的唇部特徵不同，難以模仿。

他說，現時系統的準確度約有9成，會受環境如光暗度影響。1060306

(中央社)