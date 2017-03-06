港陸偵破赴英人蛇集團 拘捕11人
香港與中國大陸警方近日聯手偵破一個跨境串謀詐騙及仲介偷渡到英國的人蛇集團，拘捕了11人。
香港有組織罪案及三合會調查科警司關競斌向媒體說，去年10月，他們接獲英國駐港總領事館求助，指有人以虛假文件為大陸民眾申辦簽證前往英國，抵達後非法留在當地。
據說，犯罪集團在大陸不同省市包括廣東、福建及四川等，招募有意前往英國的民眾，首先為他們製造虛假文件，然後協助他們在英國駐港總領事館申請旅遊簽證。
據公布，英國當局正覆核約100宗涉嫌類似申請。
被捕的11人中，3人在港被捕，包括男主嫌及2名男女助手；廣東邊防總隊則拘捕了8人。
關競斌說，犯罪集團使用的虛假文件包括工作證明等仿真度高。1060306
(中央社)
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