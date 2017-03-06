新北偽藥集團有無別款 新北：沒稽查

媒體報導偽藥集團除「冠脂妥」偽藥外，還製作其他的3款知名常用藥物。新北市府衛生局今天下午表示，目前全心稽查「冠脂妥」下架狀況，沒被要求稽查是否有其他的偽藥。

衛生局表示，已經稽查將近100家的社區藥局、醫院、衛生所，疑有偽藥風波的「冠脂妥」批號MV503的藥品，已經下架400多顆。病患有疑慮，可就近諮詢藥師。

有媒體今天報導，位於新北市汐止山區的偽藥集團還製作了「力清之」、「維妥力」、「佳糖維」等3款國內暢銷藥物，如長期服用偽藥，危害程度恐比降血脂偽藥，來得嚴重。

針對這項報導，新北市府衛生局強調，目前只針對「冠脂妥」的有疑慮批號稽查，官員表示，「食藥署也沒有交辦要求，稽查媒體報導的3款藥物」。

對於「冠脂妥」偽藥，新北地檢署漏夜偵訊，涉嫌製作偽藥的潘男，與共犯潘姓男子，供詞不一，檢方今天凌晨以有串證之虞，聲請羈押禁見，法院清晨裁准。

另外，游男以新台幣5萬元交保，其他均請回。全案依涉嫌違反藥事法擴大偵辦，並調查潘男等全台灣鋪貨下游管道。

衛生局表示，今天動員稽查人員前往新北市的50多家社區藥局、40多家醫院，以及各區衛生所，調查「冠脂妥」該批號偽藥下架的狀況。清查已有400多顆下架，也請調劑藥師更換其他批號藥品，並將下架藥品退回上游廠商。將與食藥署研商，統一由上游封存銷毀。

衛生局表示，如病患對於所取得藥物有疑慮，可以就近到附近的藥師詢問細節與辨識方法，並且將有偽藥疑慮的藥品，退回原處方調劑的藥局或醫院。1060306

(中央社)