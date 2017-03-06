花蓮土石流防災專員 緊盯土石動靜
台灣夏秋兩季多颱風、豪雨，除了氣象局公告的累積雨量，山區雨量多仰賴「土石流防災專員」人工設置雨量筒並觀測，他們熟知山區降雨特性，緊盯溪流變化，如同消防員尋「焦味」救人，他們則是尋「土石味」發布撤村命令，降低民眾生命威脅。
分屬在各部落的土石流防災專員，主要於颱風豪雨期間，於居住地區架設簡易型雨量筒，自主進行雨量觀測並回報觀測結果，協助即時掌握當地降雨情形，以及協助有關當地的土石流黃色或紅色警戒訊息發布，這群志工在颱風天徹夜未眠，緊盯儀器，才能於必要時進行撤離疏散避難，將土石流災害帶來的威脅降到最低。
水保局花蓮分局規劃課長王志豪指出，花蓮縣內共有168條土石流潛在溪流高居全台第三，為有效、即時降低災害，水保局每年開設專員教育課程，招募土石流潛在溪流行經村里內居民，截至去年統計縣內已達122名，目前還有44名正在接受訓練，逐步達成各村都有專員駐守的目標。
「土石流防災辛苦，要持續全憑熱情！」王志豪說，土石流防災專員屬於專業性志工，任期3年時間，一年參加兩次教育課程，依參與度為篩選指標，逐年更新名單，也會依重點區域增加人員，2012年蘇拉颱風重創花蓮和仁部落，因成功的疏散降低人員傷亡人數，專員從1人增加到5人，也顯示出居民對防災的重視。
專任課程講師逢甲大學營建及防災研究中心巫仲明說，比起防災專業技能學習，這群專員最大的困難就是與居民的「溝通」，過去民眾看到大雨總認為躲在家裡最安全，失去警覺心往往才是最大殺手，專員們除了豪雨期間的備勤，更多心力是花在平時的宣導，才能避免宣布撤村後，居民抵死不撤的對峙場面。
(中時)
關鍵字：土石流
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