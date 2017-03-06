春茶採收季將至 南投將強力取締超載採茶車

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▲南投縣是台灣最大產茶區，圖為高山春茶採收情形。（楊樹煌攝）

▲南投縣為台灣最大產茶區，採茶季經常可見違規超載或改裝座椅車輛，監理站與警方將強力查察並祭出重罰。（楊樹煌攝）

春茶採收季將至，南投縣為台灣最大的茶葉產區，南投監理站與南投縣警察局為保障採茶工人行車安全，將在採茶季節，於縣內各重要採茶區，實施不定期稽查，以取締違規超載及改裝座椅車輛，並祭出重罰。

南投監理站站長游明傳表示，縣內過去發生多起採茶車上工途中，車輛翻覆、火燒車等交通意外事故，全都與車輛超載、改裝有直接或間接關係。

監理站籲請茶農在雇請茶工時，務必要求採茶工頭使用合法運具載送工人，如採茶工人超過車輛承載數，必須分車或分批接送，千萬勿貪圖方便而違規超載，更不可擅自變更增加座椅，若經查獲車輛擅自變更座椅，將處7200元以上罰鍰；如違規超載可處3000元以上9000元以下罰鍰。

(中時)