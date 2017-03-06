永采烘焙坊無故撤回勞資調解 中市勞工局譴責

台中市惠文路永采烘焙坊與實習生發生勞資糾紛案，因業者違反勞基法規定，勞工局決定重罰100萬元，該店目前停業中。（陳世宗攝）

台中市惠文路永采烘焙坊與實習生間的勞資糾紛案，因業者違反勞基法規定，勞工局決定重罰100萬元；有關資方應給付而未給付的工資差額及加班費等爭議，經雙方同意於6日召開第二次調解會議。勞工局指出，因業者無故撤回調解，導致調解不成立，呼籲業者盡速出面解決爭議。

勞工局表示，針對業者應給付而未給付的工資差額及加班費等爭議，經雙方同意，依勞資爭議處理法召開調解會安排調解機制，卻因業者今日未出席並撤回調解，導致調解不成立。該局予以譴責，對於勞方主張及訴求仍將詳實記載於調解紀錄中並函送業者，希業者儘速釋出善意回應解決爭議。

勞工局指出，這起勞資糾紛案，該局將處分的100萬元罰鍰，依行政程序法規定給予業者意見陳述的機會，期限到今日截止；因業者今日並未出席，行政程序完備後，預計於明日開出罰單並送達給業者。

因爭議調解成立與否仍需視雙方有無共識而定！勞工局強調，勞方可再提出調解申請，勞工局將儘速再安排調解；為有效維護勞工權益，該局也提供法律諮詢服務、法律扶助基金會訴訟扶助等資訊，希望協助勞工維護應有的權益。

因永采烘焙坊業者今天未出席，記者打電話到該店無人接聽，並轉為語音信箱，至截稿時仍未回電。

(中時)