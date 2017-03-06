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鼓勵種樹，屏東林管處免費贈3700株樹苗。(本報資料照片)

為喚起民眾植樹減碳意識，林務局屏東林區管理處將於10日早上9點，在辦公室前廣場，恆春、旗山、六龜工作站及林後四林平地森林園區同步舉辦贈樹苗活動，共計送出龍柏、黃金扁柏、含笑花、七里香、黃梔花、長紅木等3700株樹苗，想要種樹的朋友不要錯過。

每到3月12日總會讓人聯想到「種樹」這件事，春暖花開的3月，是最適合種樹的季節。屏東林區管理處在辦公室前廣場準備1500株樹苗要送給大家。活動在早上9點開始，民眾到場排隊就可免費獲贈樹苗1株；至「林務局－森活情報站」臉書粉絲專頁按讚，再贈1株。

或憑當期發票每人最多可換取2株（2張換取1株）；另外，為了鼓勵民眾捐血，只要持捐血良心回電單兌換，捐血250c.c.兌換2株，500c.c.兌換5株；換取樹苗方式多元，歡迎民眾前往參加。

當日除可到屏東林區管理處領取樹苗外，在屏東林管處所轄的恆春、旗山、六龜工作站及林後四林平地森林園區，都同步辦理發票、捐血換樹苗等各式贈（換）樹苗活動，大家可就近選擇鄰近的地點參加。

(中時)