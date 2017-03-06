香港快被深圳超越？張德江示警

我要評比

據報導，中國大陸領導人之一的張德江今天說，香港有可能在2年後被深圳超越，必須把握機遇，不要凡事政治化。

根據無線電視台的報導，全國人民代表大會常務委員會委員長張德江上午出席港區全國人大小組會議。

報導引述港區人大代表譚惠珠說，張德江在會上提到，香港再經不起政治爭議。

據轉述，張德江表示，不是不能討論問題，但不能泛政治化；深圳30多年前只是一個漁村，當時香港已是亞洲四小龍一部分，但大有可能在2年內，深圳發展已超越香港。

譚惠珠說，張德江呼籲港人抓好機遇，不要將精力放在浪費的地方。1060306

(中央社)