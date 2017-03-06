辦活動被「獨漏」？潘維剛向國民黨中央抗議
參選國民黨主席的前立委潘維剛6日下午發出新聞稿，嚴正抗議國民黨中央黨部，稱國民黨中央及各地方黨部的刻意邊緣化，在舉辦各類型活動時，都會通知各候選人，卻唯獨沒有通知她的陣營，使辦公室人員在安排行程中遭遇到莫大的困難。
潘維剛表示，這次她參選黨主席，最重要的就是希望能幫國民黨找回更多黨員回家、擴大參與，盼為國民黨注入新的生命力，所以除了競選辦公室安排的行程之外，她也積極地希望能參與各地方黨部所舉辦的活動，能有更多機會與地方黨職、黨員以及支持國民黨的朋友見面，爭取認同。
不過，潘維剛表示，她想為「想回家」的黨員爭取更加便利暢通的管道，爭取地方活動曝光，都是希望能鼓勵更多黨員回家、重新參與認同國民黨，「如今卻被中央黨部用刻意邊緣化的方式打壓」，她說自己感到「憤怒且心寒」。
潘維剛要求，中央黨部必須立即公開、正式回應，「利用資源的掌控來操作公開民主的選舉，必將在台灣選舉的政治史上留下一大汙點。」
(旺報)
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