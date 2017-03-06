醫院縱火又偷包包 公共危險竊盜判2年半

從事資源回收周姓男子去年5月到高雄鳳山一處醫院9樓樓梯間以打火機縱火，後來又下樓到3樓放火，所幸未釀成傷亡。高雄地院認定他涉犯公共危險，又查出他曾在街頭偷走別人掛於機車的包包，連同竊盜罪合計判刑2年半，可上訴。

(中時)