屏東就博會18日登場 釋出近3000職缺
勞動部高屏澎東分署將在3月18日於屏東縣立體育館舉辦「2017屏東地區就業博覽會」，為此，屏東就業中心特地於8日起在屏東就業中心及其轄下15個鄉鎮服務台舉辦「集氣318，好禮發發發」活動，提前為就博會暖身。
屏東就業中心主任翁素足表示，屏東就博會屆時將有100家廠商，提供近3000個職缺，其中24家廠商、741個職缺薪水30K起跳，包括大江生醫公司農科分公司、群創光電公司、中華紙漿公司久堂廠、統聯汽車客運公司、明昌輪業公司等。
其中，位在屏東加工出口區旁大慶汽車專區內的巧新科技工業公司、春兆企業公司、富惟工業公司等3家公司，也首度同時徵才，合計釋出近百個職缺。
翁素足表示，民眾於3月8日起至3月17日拍下318就博會海報、DM、文宣旗幟、布條或賈萳妮臉書海報截圖，且將照片轉傳個人3位LINE好友，即可獲得集氣卡1張，填寫聯絡資料後，投入屏東就業中心、各就服台或外展駐點所設置的集氣箱，即可參加抽獎。
中心將在3月20舉辦抽獎活動，禮品包括1台16吋立扇、1台電磁爐、10個手機外接鏡頭、3個迪卡農後背包、5組蛋黃哥鉛筆、5張100元全聯禮券、200組運動風格保溫袋等，民眾須在3月20日至24日間至中心兌領。
(中時)
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