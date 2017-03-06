內門宋江陣活動 內門國小學生擔任小小解說員

內門國小學生擔任小小解說員，為大家解說兵器種類及武功招式。(林雅惠攝)

「2017高雄內門宋江陣」活動開跑，除有熱鬧的全國創意宋江陣頭大賽外，也特別邀請內門國小學生，為大家解說兵器種類及武功招式，同時藉由創意宋江陣比賽，讓民眾更加了解宋江文化，體會內門精神。

3月11日除了精采的決賽，高雄市政府觀光局特別安排小小解說員串場，為現場的觀眾朋友們說宋江，道兵器，曾姿雯局長表示希望能夠藉由小小解說員講宋江，展現10幾年來向下紮根的種子已經在內門萌芽了，更希望能將這珍貴的文化藉由這些小萌兵，傳承內門宋江藝陣文化。

內門國小學生張紫珊說：「學校熱熱鬧鬧迎廟會的課程，教導我們認識宋江陣兵器、人物、陣式、廟會儀典，也訓練我們解說兵器。所以，我們除了表演宋江陣武功外，也都要學會宋江陣的知識，我們可是能文又能武的內門囝仔。」小小解說員講解宋江旗時，搭配內門國小宋江陣隊員掌旗演出，掌旗者的角色就是水滸傳裡的宋江，宋江旗即宋江爺(宋江陣守護神)的化身，是陣中眾兵將的精神象徵，也是最重要的兵器，必須隨時嚴加保護，不容稍有差池。宋江陣解說精彩豐富，搭配的兵器對打精彩可期，難得一見，歡迎所有大小朋友到內門一探藝陣文化。

曾局長說，這批小小解說員都是出身自內門藝陣之鄉，從小耳濡目染，在武功招式上個個身懷絕技，且對宋江陣式了解面面俱到，一點兒也不會輸給大人們。邀請全國朋友3月11日來看總決賽，欣賞高中職、大專院校的精彩演出外，也為這些小小宋江種子成員加油，讓珍貴的宋江文化代代傳承，發揚光大。

2017內門宋江陣自3月4日起至3月14日，各項精彩活動陸續登場，還有總鋪師辦桌美食(訂桌專線07-6673558、0937645289)及一人獨享羅漢餐、999觀星露營趣、各式在地農特產品及文創商品展售等，高雄市政府熱情邀請大家作伙到內門深入體驗熱情多元的藝陣觀光活動。更多活動訊息，詳情請上活動官網或高雄內門宋江陣臉書粉絲網查詢。

(中時)