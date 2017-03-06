後龍鎮福祿壽殯葬園區竣工 苗縣長視察內部設施

我要評比

位於後龍鎮龍坑里的福祿壽殯葬園區是縣府採BOO方式鼓勵民間投資興建的殯葬園區，2012年3月動工，開發面積28公頃，僅有3.5公頃做為殯葬設施用地，綠化面積近25公頃。

目前殯葬園區第1期建物已竣工且取得使用執照，正進入消防複檢、室內裝修圖說審查階段，通過後就可向縣府申請啟用，再加入苗栗縣公會就可正式營運。

縣長徐耀昌今天會同多名縣議員、後龍鎮長朱秋隆、縣府民政處長彭基山等人視察園區內部設施，並聽取業者簡報。

福祿壽殯葬園區指出，已完工的園區殯儀館為地下2層、地上3層建物，規畫4座火化爐、1座骨骸火化爐、7間禮廳、3間法事助唸廳、12間靈堂、58座冰存空間，並設有檢察官辦公室、解剖室、納骨塔、火化土葬區、土葬區及樹葬區，其中，納骨塔塔位有2608個、牌位744個，樹葬區免費使用，是國內最現代化且多功能的殯葬服務設施。

縣長徐耀昌表示，殯葬園區正式啟用後，可減少往生者家屬在家搭靈堂及戶外搭棚的情況，有助改善交通及觀瞻，家屬也不用往返新竹或台中大甲火化，減輕治喪負擔。

殯葬園區提供免費使用樹葬區及減免低收入戶的喪葬費用，縣府民政處指出，業者每年依約給付權利金、回饋金及預估的營業所得，將為苗縣帶來超過數千萬元稅收，並增加苗栗地區就業機會。

(中時)