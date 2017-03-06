木藝師生涯15年 廖啟杉從木與藝尋找美感定位

廖啟杉木藝師正在解說如何雕刻木頭。(余信賢攝）

廖啟杉木藝師正在解說如何雕刻木頭。(余信賢攝）

住在梅山的廖啟杉從事木藝師15年，他強調木藝創作是在找一種感覺並創造木材的價值，將自己定位游走在木與藝、尋找美感，現在個人所累積的部分創作在梅山市區徐徐品創展出中。

今年41歲的廖啟杉，回鄉擔任木藝師已經15年，他從小看父親做木藝決定接手後，還找老師精進自己的技藝，在大約20坪的工作室是他創作的基地，也放滿他大大小小的作品。廖啟杉表示木藝師的作品大致可分兩種，一種是依照木材特殊性和自己的感覺，創造堪稱獨一無二找不到一模一樣的作品。另一種是客製代工，像是聚寶盆要做幾個就有幾個。廖啟杉也分享用黃扁柏所做的藝品，一般來講比紅檜更受歡迎。

廖啟杉也表示最近臉書興起直播拍賣的風潮雖然直播買賣成交的數量效率高，屬於薄利多銷但廖啟杉認為手工藝品創作須維持它的價值。許多樹瘤木材放在廖啟杉的工作室裡，正針對樹瘤木材進行創作靠著創意和美學將木材打造成為藝品。

廖啟杉強調，不管是藝品創作還是幫人客製代工，都需靠師傅的經驗累積與判斷，才能讓藝品呈現好的花紋，而好的紋路不但替藝品增加美感，甚至價錢還能翻好幾倍 現在廖啟杉創作的作品在梅山玉虛宮附近的徐徐品創展出中，展期將到15號。

(中時)