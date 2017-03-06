WBC》2017經典賽正式開打 高尺巨蛋賽前影音直擊

經典賽中華隊唯一商品是帽子。(周鎮宇 攝)

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2017世界棒球經典賽A組預賽今正式展開，首戰由以色列對上地主韓國，也是本屆經典賽首場賽事，約莫當地時間下午五點左右就開放入場，球迷都相當踴躍入場。

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高尺巨蛋位於首爾地鐵一號線91站旁，從捷運站2號出口出來大約500公尺路程就會抵達球場，首戰開打前，周圍販賣部也正式販賣周邊商品，球衣部分有不同類型，價格在新台幣850元到3200元之間，一旁也提供熱昇華印製背號，其餘各隊商品則有帽子，一頂約1400元。

(中時電子報)

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