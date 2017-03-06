不知該看哪！劉雨柔談「理想」卻豪邁露到大腿根
模特兒出身的劉雨柔，不僅臉蛋亮麗，身材更是完美的零贅肉，時常能在她的臉書、IG上看到驚人的性感照，而這都得歸功於她對健身始終不滅的熱忱，日前曾無私公開自己從70公斤瘦到XS尺寸秘訣的劉雨柔，今天則分享了生活哲理，只是搭配的照片尺度太噴血，讓人不禁走神，眼睛不知道該看哪。
劉雨柔在臉書分享心情，表示「理想」跟「現實」只有一線之隔，「有時候你看到的，不一定是最真實的，除非你心甘情願被欺騙」，說這些話要送給「識人不清的你」，她同時上傳了「對照圖」，是兩張穿著同一件浴袍的照片，「理想」的那張，劉雨柔仰躺在床上，單手拿著一本書閱讀著，姿態優雅，而代表「現實」的那張，她則如女漢子般大開腿坐床上，一邊抓著水瓶喝水，同時看著床上隨興擺放的書，且胸前衣襟大開，卻因燈光昏暗看不出裡頭到底有沒有穿，引人遐想。
而這兩張圖有個共通點，那就是浴袍下擺大開岔，無論優雅或豪邁，都直接露到大腿根，私密處也僅稍微遮住，相當性感，讓網友大呼走神，根本沒辦法專心體會現實與理想，只想著「可惜燈太暗」啦！
(中時電子報)
關鍵字：劉雨柔
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