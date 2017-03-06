女友與別人過從甚密 醋男丟擲鞭炮法辦

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22歲王姓男子因不滿女友與其他男子過從甚密，竟購買鞭炮、玻璃瓶赴被害男子經營的洗車場丟擲，由警方依公共危險、恐嚇等罪嫌函送法辦。

雲林縣警察局斗六分局今天表示，位於斗六市一處洗車場日前遭人丟擲鞭炮、玻璃瓶恐嚇，造成洗車場屋頂多處燒焦，由被害人向警方報案。

警方表示，被害人指稱他經營的洗車場，最近多次遭人丟擲鞭炮，所幸都及時被發現，並未釀災，但因對方恐嚇意圖強烈，令被害人不勝其擾，也深感恐懼，於是報警查辦。

警方獲報後，調閱附近路口監視器，循線查獲王姓男子涉有重嫌而加以傳喚。

王男到案後表示，因不滿女友與被害人來往密切，於是多次騎機車前往洗車場丟擲鞭炮、玻璃瓶，希望警告被害人，但並未注意到鞭炮的火花噴濺到洗車場的天花板。

警方表示，王男的行為已涉及刑法中的公共危險、恐嚇、毀損等罪嫌，警方偵訊後，依法函送雲林地檢署偵辦。1060306

(中央社)