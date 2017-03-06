兩女韓國涉詐欺遭逮 江母憂遣陸
兩名在韓傳失蹤的台灣女子，涉詐欺遭逮，江姓少女母親過度操煩身體不適，暫不回應，但也PO文道歉，盼體諒做母親的心情；現在就擔心女兒遭遣返中國大陸。
原本傳失蹤的兩名女子，其中一江姓少女的母親出面希望大家協尋，結果兩女因為涉及詐欺遭韓國警方逮捕。
家住桃園的江姓少女媽媽，電話表示人在中部不便受訪。至於是否擔心江姓少女，江媽媽說，當然會擔心，現在就怕女兒遭遣返中國大陸，自己身體也不適無法對外做任何回應。
兩名台灣女子因為涉嫌電信詐騙，被韓國警方逮捕，江媽媽臉書被網友留言灌爆，她也沉痛PO文說很對不起，已經很自責了，希望大家能夠體諒她這個做媽媽的心情，隨後關閉臉書。
江爸爸很無奈，而江姓少女的堂姐也在臉書寫下，江爸爸原本還把護照藏起來，但江姓少女卻趁爸爸睡覺時偷走，沒想到一出國就失蹤，更難過寫下搞到心力交瘁，結果卻是讓人心寒。
至於另外一名被逮的是30歲的鄧姓女子，根據了解她和江姓少女原本是快遞公司的同事，沒想到一起捲入跨國詐騙案，讓她的阿嬤相當傷心。1060306
(中央社)
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