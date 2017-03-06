女模命案 梁母出面主張女兒清白
陳姓女模命案大逆轉，士林地檢署今天釋放疑似設局的梁姓女模，梁母也出面為女兒喊冤，強調女兒1日當天都在家。
陳姓女模1日被程男性侵、勒斃，棄屍於北市八德路的萬象大樓地下室，事發後程男與梁女在台中落網，程男指梁女是陳女閨密，因妒恨陳女才設局；梁女則強調案發時全程不在場。
士檢第一時間以程男、梁女涉有重嫌，聲押獲准，而梁女的林姓前男友也在臉書張貼文章，指梁會有報應；梁母3日、5日在女兒的林姓前男友臉書留言，主張女兒清白。
梁母今天再出面作證，指全案進入司法程序，希望檢察官、檢警還女兒一個清白，強調女兒案發當天在家，沒有在犯案現場，「監視器拍到在全家入口的那個不是我女兒！」
梁母說，超商入口的人，從衣服、髮型顏色到背包，都不是女兒，是另有其人；而1日下午程男要送女兒到台中，女兒一直在家等到下午5、6點才等到程男，「（程）一回來就說一起去台中，去台中我女兒是可以住宿舍的，但程宇卻約她去住飯店。」梁母表示，直到警察在飯店逮捕程男，女兒才知道程是個大騙子。
梁母表示，女兒一直以為程男是富二代，一直以來都是被騙的，且女兒的手機在2月20日被程男騙走，完全無法用手機跟其朋友聯絡。她說，女兒單純、善良，涉世未深，絕對不可能親眼目睹最好的朋友被她所謂的男友性侵、殺害。
士檢今天下午以程男供述有瑕疵為由，向法院撤銷梁女羈押，梁女在下午2時左右離開士檢。1060306
(中央社)
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