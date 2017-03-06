駐大馬北韓大使下午驅車離開大使館
馬來西亞限定北韓駐大馬大使姜哲必須在今天下午6時離境；全天只要有北韓人員出入大使館，都引發守候的媒體記者爭相追逐採訪。姜哲下午4時已驅車離開大使館。
今日一早，馬來西亞以及許多國際媒體包圍北韓駐馬來西亞大使館，希望能掌握北韓駐馬來西亞人員的動態。今天上午9時20分就看到了北韓大使館領事金有成在司機載送下離開大使館，不過隨後在12時45分時又返回。
下午2時半左右，一批警方人員抵達大使館門口拉起黃色警戒線，將媒體從大門口隔開，接近下午4時左右，載著姜哲（Kang Chol，音譯）的車輛從大使館離開。大馬政府限定姜哲必須在今天下午6時前離開大馬國土。
北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男上個月在吉隆坡機場被剌殺。姜哲曾對此案表示，北韓「無法信任」大馬當局針對金正男的調查工作，並指控大馬「與外部勢力串通」。
大馬外長阿尼法（Anifah Aman）在前日發表聲明說，大馬曾要求姜哲為他的發言道歉，但姜哲不為所動，因此宣告姜哲是不受歡迎人物，並要求他在48小時內離境。1060306
(中央社)
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