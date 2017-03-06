宜蘭火燒車 疑檳榔攤搶嫌湮滅跡證
宜蘭羅東一處檳榔攤今天凌晨遭搶，犯嫌駕駛的贓車後來在冬山鄉撞樹起火燃燒，無人傷亡；且僅車頭輕微凹陷、起火點疑在後座，警方初步懷疑是為湮滅跡證，已展開調查。
宜蘭縣消防局清晨近6時獲報，冬山鄉義成路港尾橋附近有1輛汽車起火燃燒。經派員前往救災滅火後，現場無人員傷亡。員警之後查詢車牌號碼後竟是贓車，車輛駕駛涉及凌晨4時在羅東的一件檳榔攤搶劫案件。
羅東警方說，根據調查，兩名男子在約凌晨3時共乘這輛贓車前往羅東鎮中正南路一家檳榔攤，之後在店前停車，駕駛留守車上，另一人戴紅帽及口罩，趁檳榔攤店員趴在桌上休息時，手持棍棒進入搶走約新台幣5000元。
警方表示，這兩名男嫌犯得手後隨後駕車揚長而去，並於凌晨5時許行經港尾橋附近時撞到路樹，起火燒毀。
警消調查，在這起火燒車事件中，車頭保險桿只有輕微凹陷，起火點疑似在後座，非前方引擎蓋附近，懷疑是犯嫌為湮滅跡證，故布疑陣，企圖將指紋等相關跡證燒得焦黑精光。1060306
(中央社)
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