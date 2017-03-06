涉收賄 前新北副市長許志堅判刑10年

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前新北巿副巿長許志堅等人，被控利用經手都更案，向建設公司收賄，遭檢方起訴。台北地方法院今天依違反貪污治罪條例罪，判許志堅有期徒刑10年、褫奪公權5年，全案可上訴。

另，許志堅涉犯商業會計法部分，被法官判刑5個月、得易科罰金。

這起案件源於，許志堅從民國99年到103年6月擔任新北市副市長，期間兼任新北市都市更新審議委員會主任委員。

檢方起訴指出，許志堅從100年到104年，對於寶興開發公司所提的「新店廣明段都更」及樂揚建設公司的「新北市板橋區介壽段都更案」，收受建商賄賂。

檢方依違反貪污治罪條例、偽造文書等罪起訴許志堅、身兼寶興開發股東的白手套周麗惠、許志堅之子許士耘、許兄許志遠、樂揚公司副總經理鄒雪娥等7人。

北院法官認為，廣明都更案部分，許志堅基於職務上行為期約、收受賄賂之犯意，向周麗惠表達，希望她按月提供11萬元給家人；周麗惠為求與許志堅維持良好關係，以利廣明都更案進行，自100年5月起至103年6月止（都更案審議期間），給付509萬餘元。

周麗惠為使廣明都更案在都更委員會順利審議通過，買一支價值21萬餘元的蕭邦錶，以慶祝許志堅60歲生日名義送禮。

此外，周麗惠獲悉許志堅的女兒要結婚，許要求周代為購買金條2條並收下；周麗惠以送結婚禮物為由，將2隻總價37萬餘元的香奈兒、蕭邦手錶交付給許志堅不知情的女兒。

法官認定，許志堅因廣明都更案收受周麗惠交付的賄賂總金額，達615萬元6350元。

介壽都更案部分，法官認為尚無證據證明許志堅主觀上有期約、收賄之犯意，因此判許無罪。

北院今天審結此案，法官認定許志堅違反貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判處有期徒刑10年、褫奪公權5年；另就違反商業會計法之利用不正方法致生不實罪，處5個月徒刑、得易科罰金。

許志堅的兒子及胞兄違反商業會計法，各被判刑4個月、得易科罰金。鄒雪娥違反貪污治罪條例之行求賄賂罪，處有期徒刑6月、得易科罰金，褫奪公權1年。

周麗惠在審判中與檢方達成認罪協商，她違反2個貪污治罪條例之交付賄賂罪，分別被判8月、4月徒刑，褫奪公權1年；涉犯商會法部分，應執行有期徒7月、得易科罰金；周獲緩刑3年，並向公庫支付500萬元。1060306

(中央社)