降血脂偽藥 台東查獲一家藥局
降血脂藥「冠脂妥膜衣錠 Crestor 10mg」（批號MV503），偽藥流入市面，引發民眾恐慌，台東縣衛生局今天查獲1家藥局尚有這批藥。
台東縣衛生局表示，已派員前往台東縣內34醫療院所及24藥局展開調查使用狀況，僅查有一家藥局尚有該批藥品25顆，這家藥局在食藥署4日公佈當日，已先將這批藥品下架，其餘醫院、藥局皆查無這批藥品。
台東縣衛生局呼籲民眾，只要有使用「批號MV503」藥品，要立即停止使用，並拿到原取得藥品醫療院所、藥局諮詢更換。
衛生局提醒，依按藥事法第20條第1款規定，未經核准，擅自製造者屬偽藥，依同法第83條規定，明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣5000萬元以下罰金。1060306
(中央社)
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