府：總統對原民宣示的誠意決心 沒改變
原民會日前公告傳統領域劃設辦法，引起原民不滿，歌手巴奈說「不會再相信蔡總統」。總統府今天說，總統當初跟原住民族道歉時，所宣示的誠意與決心，從來沒有改變。
原民會日前公告傳統領域劃設辦法，由於劃設辦法排除私有地引起原民不滿，包含前原民台台長馬躍比吼、歌手巴奈等人露宿凱道，要求政府收回。
媒體報導，曾在總統蔡英文就職典禮中演唱的歌手巴奈直言「不會再相信蔡總統」。
總統府發言人林鶴明今天指出，府方了解，原住民傳統領域是很重要的事，目前也有很多人對於這有很多不同意見，府方過去也強調，透過總統召開的原住民族歷史正義與轉型正義委員會，可以做為最重要的對話機制，總統也會在原轉會當中，跟各族推舉出的委員，做持續的對話與討論，歡迎多元意見，透過這樣的方式，做進一步的討論。
林鶴明說，總統當初跟原住民族道歉時，所宣示的誠意與決心，從來沒有改變。
媒體追問，總統是否可能前往探視在凱道抗議的原住民團體？
林鶴明表示，對於到府陳情，管道都有，「我們溝通的管道是暢通的」，行政院原住民族委員會也到場了解，「關於傳統領域的問題，本來就是我們重視的問題，包括原民會現在提出這些方案與討論，未來，若他們有進一步的想法，我們會保持溝通」。1060306
(中央社)
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