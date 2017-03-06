北韓發射4飛彈 陸外交部籲各方克制

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北韓今天試射4枚彈道飛彈，大陸外交部今天表示反對北韓違反聯合國安理會有關發射活動，並呼籲各方都應該保持克制，不做相互刺激、加劇地區緊張局勢的事情。

法新社報導，南韓與美國上週展開一向都會激怒北韓的年度聯合軍演，北韓軍方警告，揚言將進行「無情的核反擊」；而北韓今天試射4枚飛彈有3枚落入非常靠近美國盟邦日本的水域，極具挑釁意味。

大陸央視網報導，中國大陸外交部發言人耿爽下午在例行記者會上針對相關提問作上述回應。

他表示，聯合國安全理事會有關決議對北韓利用彈道飛彈技術進行發射活動有明確的規定，陸方反對北韓違反安理會決議進行有關發射活動；而目前美、韓正針對北韓大規模聯合軍演。

耿爽表示，在當前形勢下，有關各方都應該保持克制，不做相互刺激、加劇地區緊張局勢的事情。1060306

(中央社)