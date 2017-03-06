元智美學之道 俄藏晚清木刻年畫展
元智大學藝術中心自即日起至月底舉辦「吉年‧祥韻─俄藏晚清木刻年畫展」，今天中午在元智大學圖書館美學之道，舉行展覽開幕儀式。
展出作品主要來自於俄羅斯著名漢學家阿理克Vasily Mihailovitch Alexeiev (1881-1951)的收藏，他在1906至1926年間數度前往中國購買為數可觀的年畫，約有千張為俄羅斯宗教歷史博物館購藏。
元智指出，這次展出其中38件作品，主題為各種新春吉祥年畫，這些貼近庶民生活的傳統藝術，具有美化環境與文化意義，希望藉此引領人們了解年畫的發展淵源，認識年畫所蘊含的先民創意智慧以及如何欣賞年畫之美，重拾舊時新年的回憶，同時感受雞年吉年帶來的祥瑞之韻。
元智藝術中心主任鄒淑慧表示，年畫是中國民間最普及的藝術創作之一，形式活潑明快，色彩鮮艷明亮，畫題吉祥喜慶，不但可增添年節的歡樂氣氛，亦符合民間的祈福心理。
她說年畫，最早源起漢代，在門上畫「神荼、鬱壘」祈求驅邪避災的習俗；唐代，以秦叔寶、尉遲恭兩人為形象的門畫，開始在民間流傳；宋代，年畫藝術正式形成；到了明清時期更進一步發展成為題材包羅萬象，製作精良的年畫形式，廣受民間歡迎。1060306
(中央社)
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