中部電力博物館 蔡其昌：國際觀光亮點
立法院副院長蔡其昌今天邀集相關單位，討論「中部電力博物館規劃設置計畫」，蔡其昌強調，如果電力博物館可以完成設置，串聯打造海線的旅遊藍帶，將會是國際觀光的一大亮點。
蔡其昌邀集台灣電力公司、台中市政府，台灣港務公司在台中區漁會針對「中部電力博物館規劃設置計畫」討論，台中市議員王立任、楊典忠到場關心。
蔡其昌表示，過去曾經提案台灣需要一個電力博物館，台中市是台灣最多電量的供給，最適宜在海線地方興建一個電力博物館。相信對地方的回饋、教育、旅遊或電力知識的增長，都有很大助益。
他說，未來如果設置爭取成功，這個地方將會有海洋生態館、電力博物館、高美濕地、購物商場、梧棲魚港，會有相當大的旅遊商機與經濟效益，連結串接海線的旅遊藍帶，將可帶動整個地方觀光發展。
王立任指出，民國99年，本有蓋電力博物館的計畫，後來胎死腹中；現在重啟計畫，剛好港務公司跟市府合作，把電力專區改為觀光的商業區，正在興建海洋生態館旁15到20公頃的土地，就可規劃濱海遊憩商業區，發揮群聚的效應。
針對電力博物館的設置，台電公司與港務公司表示願意全力配合並樂觀其成。台中市政府近期內也將會就電力博物館的設置，作完整妥善的建設計畫。以串聯海線各個觀光景點，建構海線旅遊藍帶。1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。