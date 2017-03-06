中部電力博物館 蔡其昌：國際觀光亮點

立法院副院長蔡其昌今天邀集相關單位，討論「中部電力博物館規劃設置計畫」，蔡其昌強調，如果電力博物館可以完成設置，串聯打造海線的旅遊藍帶，將會是國際觀光的一大亮點。

蔡其昌邀集台灣電力公司、台中市政府，台灣港務公司在台中區漁會針對「中部電力博物館規劃設置計畫」討論，台中市議員王立任、楊典忠到場關心。

蔡其昌表示，過去曾經提案台灣需要一個電力博物館，台中市是台灣最多電量的供給，最適宜在海線地方興建一個電力博物館。相信對地方的回饋、教育、旅遊或電力知識的增長，都有很大助益。

他說，未來如果設置爭取成功，這個地方將會有海洋生態館、電力博物館、高美濕地、購物商場、梧棲魚港，會有相當大的旅遊商機與經濟效益，連結串接海線的旅遊藍帶，將可帶動整個地方觀光發展。

王立任指出，民國99年，本有蓋電力博物館的計畫，後來胎死腹中；現在重啟計畫，剛好港務公司跟市府合作，把電力專區改為觀光的商業區，正在興建海洋生態館旁15到20公頃的土地，就可規劃濱海遊憩商業區，發揮群聚的效應。

針對電力博物館的設置，台電公司與港務公司表示願意全力配合並樂觀其成。台中市政府近期內也將會就電力博物館的設置，作完整妥善的建設計畫。以串聯海線各個觀光景點，建構海線旅遊藍帶。1060306

(中央社)